Inter-Torhüter offenbar in tödlichen Unfall verwickelt

SPORT1 28.10.2025 • 16:03 Uhr Inter Mailands Torhüter Josep Martínez erfasst laut Medienberichten einen 81-jährigen Mann. Dieser soll in seinem elektrischen Rollstuhl auf die Fahrbahn geraten sein.

Ein Unglück überschattet den Tag bei Inter Mailand. Ersatztorhüter Josep Martínez ist offenbar in Italien in einen tödlichen Verkehrsunfall verwickelt gewesen.

Wie italienische Medien berichten, erfasste der Spanier am Dienstag in der Gemeinde Fenegrò in der Provinz Como mit seinem Auto einen 81-jährigen Mann und verletzte ihn tödlich. Der Unfall ereignete sich in der Nähe von Inters Trainingszentrum in Appiano Gentile.

Genaue Ursache noch nicht bekannt

Eine genaue Ursache für den Unfall wurde noch nicht bekannt gegeben. Erste Ermittlungen deuten aber darauf hin, dass der Mann in seinem elektrischen Rollstuhl plötzlich die Richtung gewechselt und die Gegenfahrbahn gestreift haben könnte, wodurch der Wagen von Martínez ihm nicht mehr ausweichen konnte.

Als mögliche Ursache beschreibt die italienische Agentur ANSA einen plötzlichen Schwächeanfall. Zudem wird auf Augenzeugenberichte verwiesen, nach denen der Verstorbene vor der Kollision ins Schlingern geraten sei.

Aus Respekt vor dem Opfer: Inter sagt Pressekonferenz ab

Der 27-jährige Spanier, der von 2020 bis 2022 bei RB Leipzig unter Vertrag stand, blieb unverletzt, steht aber unter Schock und befindet sich in ärztlicher Betreuung. Nach dem Zusammenstoß soll Martínez unmittelbar Erste Hilfe geleistet haben. Rettungswagen, Hubschrauber und die Polizei waren wenige Minuten nach dem Zusammenstoß vor Ort

Aus Respekt vor dem Opfer sagte Inter die für Mittwoch geplante Pressekonferenz von Trainer Cristian Chivu vor dem Serie-A-Spiel gegen die AC Florenz ab.

Martínez ist Vertreter des früheren Bundesliga-Torwarts Yann Sommer. Er war im vergangenen Jahr vom CFC Genua zu Inter gewechselt. Sein Debüt gab er im vergangenen Dezember, als er beim 2:0-Sieg über Udinese im italienischen Pokal ohne Gegentor geblieben war. In der laufenden Saison kommt er auf zwei Einsätze in der Liga.

