Inter grüßt von der Tabellenspitze

SID 04.10.2025 • 19:58 Uhr Im Heimspiel gegen Aufsteiger US Cremonese gelingt Inter Mailand ein ungefährdeter Sieg. Dadurch rückt Inter vorläufig auf den ersten Platz.

Der italienische Fußball-Traditionsklub Inter Mailand hat sich zumindest vorübergehend an die Spitze der Serie A gesetzt.

Der Champions-League-Finalist der Vorsaison bezwang den Aufsteiger US Cremonese am sechsten Spieltag klar mit 4:1 (2:0) und ist nach dem dritten Sieg in Folge nun mit zwölf Punkten Erster im engen Treiben in der oberen Tabellenregion.

Mit einem Tor (38.) und drei Vorlagen spielte sich der Franzose Ange-Yoan Bonny (38.) in den Vordergrund.