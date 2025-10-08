"Mehr Respekt": Serie-A-Chef weist Kritiker Rabiot zurecht

SID 08.10.2025 • 17:21 Uhr Der Mittelfeldspieler hatte die Entscheidung, dass ein Ligaspiel seines Klubs im australischen Perth ausgetragen werden soll, "verrückt" genannt.

Der französische Fußball-Nationalspieler Adrien Rabiot ist für seine Kritik an der geplanten Austragung eines Serie-A-Spiels seines Klubs AC Mailand in Australien vom Ligachef harsch zurechtgewiesen worden. Rabiot solle "mehr Respekt für das Geld haben, dass er verdient und für seinen Arbeitgeber Milan, der darauf gedrängt hat, das Spiel im Ausland auszutragen", sagte Luigi De Siervo am Rande eines Ligatreffens in Rom.

Rabiot hatte die Entscheidung, Milans Spiel gegen Como 1907 am 8. Februar nach Perth zu verlegen, gegenüber der französischen Zeitung "Le Figaro" als "total verrückt" bezeichnet. "Es gibt finanzielle Vereinbarungen, damit die Liga eine gewisse Sichtbarkeit hat. All das liegt außerhalb der Kontrolle von uns Spielern", sagte der 30-Jährige: "Es ist verrückt, so weit zu reisen, um ein Spiel zweier italienischer Mannschaften in Australien zu spielen."

De Siervo nahm die Kritik zum Anlass, um zum Rundumschlag auszuholen. "Rabiot vergisst, wie alle Spieler, die Millionen von Euros verdienen, dass sie dafür bezahlt werden, eine Sache zu tun. Und das ist Fußball spielen", sagte der 56-Jährige.