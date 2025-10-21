Negativ-Rekord in Italien

Franziska Wendler 21.10.2025 • 10:31 Uhr Unschöner Rekord in der Serie A: In Italien fallen am Wochenende so wenige Tore wie noch nie.

Rekord in der Serie A! Der am Montagabend zu Ende gegangene siebte Spieltag hielt einen negativen Meilenstein bereit. Mit nur elf Toren in zehn Spielen war es der Spieltag mit den wenigsten erzielten Toren in der Geschichte der Liga (mit 20 Teams, Anm. d. Red.).

Ganze vier Spiele gingen mit einem torlosen Remis zu Ende. Am Montagabend hätte es in der Begegnung zwischen Cremonese und Udinese ganze vier Tore gebraucht, um keinen neuen Negativ-Rekord aufzustellen. Gelungen ist dies nicht. Die Partie endete mit einem 1:1.

Der bisher niedrigste Wert an erzielten Toren lag bei 13 – ganze viermal passierte dies bereits, zuletzt in der Saison 2022/23.

Andere Ligen noch schlechter

Die offensiv wenig inspirierenden Leistungen sorgten für zahlreiche kritische Kommentare in den sozialen Netzwerken. Im europäischen Vergleich steht die Serie A aber nicht am schlechtesten da.