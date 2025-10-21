Rekord in der Serie A! Der am Montagabend zu Ende gegangene siebte Spieltag hielt einen negativen Meilenstein bereit. Mit nur elf Toren in zehn Spielen war es der Spieltag mit den wenigsten erzielten Toren in der Geschichte der Liga (mit 20 Teams, Anm. d. Red.).
Negativ-Rekord in Italien
Ganze vier Spiele gingen mit einem torlosen Remis zu Ende. Am Montagabend hätte es in der Begegnung zwischen Cremonese und Udinese ganze vier Tore gebraucht, um keinen neuen Negativ-Rekord aufzustellen. Gelungen ist dies nicht. Die Partie endete mit einem 1:1.
Der bisher niedrigste Wert an erzielten Toren lag bei 13 – ganze viermal passierte dies bereits, zuletzt in der Saison 2022/23.
Andere Ligen noch schlechter
Die offensiv wenig inspirierenden Leistungen sorgten für zahlreiche kritische Kommentare in den sozialen Netzwerken. Im europäischen Vergleich steht die Serie A aber nicht am schlechtesten da.
So gab es in der Premier League während der Saison 2001/02 an einem Spieltag einmal nur zehn Treffer. In der spanischen La Liga fielen 2006/07 nur neun Tore und in der französischen Ligue 1 gab es im gleichen Jahr an einem Wochenende sogar nur acht Treffer.