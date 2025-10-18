Serie A: Inter zieht an AS Rom und Neapel vorbei

SID 18.10.2025 • 22:46 Uhr Die drei Teams trennt nach sieben Spieltagen in Italien nur die Tordifferenz.

Der 20-malige italienische Fußballmeister Inter Mailand hat die Tabellenführung in der Serie A übernommen - liegt mit 15 Punkten aber nur dank der besseren Tordifferenz vor Meister SSC Neapel und der AS Rom, bei der Inter am Samstagabend 1:0 (1:0) durch das frühe Tor von Ange-Yoan Bonny (6.) gewann. Nationalspieler Yann-Aurel Bisseck kam dabei nicht zum Einsatz.

Zuvor hatte Napoli überraschend mit 0:1 (0:1) beim FC Turin die zweite Saisonniederlage kassiert. Giovanni Simeone, Sohn des Atlético-Madrid-Trainers Diego Simeone, gelang in der 32. Minute der einzige Treffer für den Tabellen-13. der Serie A.