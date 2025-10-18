Serie A: Inter zieht an AS Rom und Neapel vorbei

Der 20-malige italienische Fußballmeister Inter Mailand hat die Tabellenführung in der Serie A übernommen - liegt mit 15 Punkten aber nur dank der besseren Tordifferenz vor Meister SSC Neapel und der AS Rom, bei der Inter am Samstagabend 1:0 (1:0) durch das frühe Tor von Ange-Yoan Bonny (6.) gewann. Nationalspieler Yann-Aurel Bisseck kam dabei nicht zum Einsatz.
Inter zieht an AS Rom und Neapel vorbei
Die drei Teams trennt nach sieben Spieltagen in Italien nur die Tordifferenz.
Umkämpftes Spitzenspiel in Rom
Zuvor hatte Napoli überraschend mit 0:1 (0:1) beim FC Turin die zweite Saisonniederlage kassiert. Giovanni Simeone, Sohn des Atlético-Madrid-Trainers Diego Simeone, gelang in der 32. Minute der einzige Treffer für den Tabellen-13. der Serie A.
Inters Stadtrivale AC Mailand (13) allerdings würde am Sonntag mit einem Sieg gegen Robin Gosens‘ Klub AC Florenz die Tabellenführung übernehmen.