Serie A: Juve entlässt Trainer

Johannes Vehren 27.10.2025 • 12:55 Uhr Juventus Turin stellt Trainer Igor Tudor frei. Der 47-Jährige war erst seit vergangenem März im Amt.

Trainerentlassung bei Juventus Turin! Wie der italienische Klub am Montagmittag mitgeteilt hat, wurde Coach Igor Tudor freigestellt.

„Juventus FC gibt bekannt, dass er Igor Tudor heute von seinen Aufgaben als Cheftrainer der ersten Herrenmannschaft entbunden hat, zusammen mit seinem Stab bestehend aus Ivan Javorcic, Tomislav Rogic und Riccardo Ragnacci“, erklärte der Klub in einem Statement.

Weiter heißt es: „Der Verein dankt Igor Tudor und seinem gesamten Stab für ihre Professionalität und ihr Engagement in den letzten Monaten und wünscht ihnen alles Gute für ihre zukünftige Karriere.“

Juventus gab außerdem bekannt, dass die erste Mannschaft vorübergehend von Massimo Brambilla übernommen wird. Der 52-Jährige wird beim Spiel zwischen der Alten Dame und Udinese Calcio auf der Bank sitzen.

Juve wartet seit acht Spielen auf einen Sieg

Tudor übernahm in Turin erst im vergangenen März. Nach rund sieben Monaten ist für den 47-Jährigen wieder Schluss. In den vergangenen acht Pflichtspielen holte Tudor mit Juventus keinen einzigen Sieg und rutschte in der italienischen Serie A auf Platz acht ab. Die letzten vier Spiele beendete Juventus sogar torlos.