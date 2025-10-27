Serie A: Juve entlässt Trainer

Trainerentlassung bei Juventus Turin! Wie der italienische Klub am Montagmittag mitgeteilt hat, wurde Coach Igor Tudor freigestellt.
Juve entlässt Trainer
„Juventus FC gibt bekannt, dass er Igor Tudor heute von seinen Aufgaben als Cheftrainer der ersten Herrenmannschaft entbunden hat, zusammen mit seinem Stab bestehend aus Ivan Javorcic, Tomislav Rogic und Riccardo Ragnacci“, erklärte der Klub in einem Statement.
Weiter heißt es: „Der Verein dankt Igor Tudor und seinem gesamten Stab für ihre Professionalität und ihr Engagement in den letzten Monaten und wünscht ihnen alles Gute für ihre zukünftige Karriere.“
Juventus gab außerdem bekannt, dass die erste Mannschaft vorübergehend von Massimo Brambilla übernommen wird. Der 52-Jährige wird beim Spiel zwischen der Alten Dame und Udinese Calcio auf der Bank sitzen.
Juve wartet seit acht Spielen auf einen Sieg
Tudor übernahm in Turin erst im vergangenen März. Nach rund sieben Monaten ist für den 47-Jährigen wieder Schluss. In den vergangenen acht Pflichtspielen holte Tudor mit Juventus keinen einzigen Sieg und rutschte in der italienischen Serie A auf Platz acht ab. Die letzten vier Spiele beendete Juventus sogar torlos.
Nach der 0:1-Pleite am Sonntagabend bei Lazio Rom wurde Tudor darauf angesprochen, ob er eine Entlassung fürchte. „Bin ich gefährdet? Das ist mir vollkommen egal“, erklärte Tudor bei DAZN. „Ich lebe in der Gegenwart und schere mich überhaupt nicht um die Zukunft. Ich bin klar und mir der Probleme bewusst, die es gibt.“