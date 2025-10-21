Serie A: Rose und Terzic bei Topklub gehandelt

Curdt Blumenthal 21.10.2025 • 19:08 Uhr Bei Juventus Turin steht Trainer Igor Tudor unter Druck. Eröffnet sich nun die Chance für Marco Rose und Edin Terzic?

Marco Rose und Edin Terzic werden mit dem Trainerjob bei Juventus Turin in Verbindung gebracht. Darüber berichtet die italienische Sportzeitung Tuttosport.

Der aktuelle Coach Igor Tudor steht spätestens seit der 0:2-Niederlage gegen Como 1907 massiv in der Kritik.

Zuvor hatte es bei den Bianconeri fünf Mal in Folge nur zu einem Unentschieden gereicht.

Dementsprechend liegen die Turiner derzeit in der Serie A nur auf Tabellenplatz sieben. Der Abstand zur Spitze beträgt allerdings erst vier Punkte.

Rose bereit für neuen Job

Rose hat erst in der vergangenen Woche angekündigt, bereit für einen neuen Job zu sein - notfalls auch im Ausland. Juve-Manager Damien Comolli soll laut dem italienischen Medienbericht ein Fan von Rose sein.

Terzic ist derzeit als TV-Experte tätig. Ob er an einem Job bei der Alten Dame Interesse hätte, ist nicht bekannt.

Am Mittwoch (ab 21 Uhr im SPORT1-Liveticker) gastieren die Italiener bei Real Madrid in der Champions League, am Sonntag folgt das Duell mit Lazio Rom.