Hummels-Peiniger ist nächsten Job los!

Nach einem 0:3 gegen Sassuolo ist für den Kroaten Schluss. Ex-Fiorentina-Coach Raffaele Palladino könnte kommen.

Der italienische Erstligist Atalanta Bergamo hat sich nach 15 Spielen von Trainer Ivan Juric getrennt. Der Europa-League-Sieger von 2024 reagierte damit auf den schwachen Saisonstart, nach der 0:3-Heimniederlage am Sonntag gegen US Sassuolo liegt Bergamo in der Serie A nur auf Platz 13.

Als Nachfolger Jurics wird der frühere italienische Nationalspieler Raffaele Palladino (zuletzt AC Florenz) gehandelt.

Der frühere kroatische Nationalspieler Juric (50) hatte erst zur laufenden Saison Atalantas Trainerikone Gian Piero Gasperini (jetzt AS Rom) beerbt. Dieser hatte mit Atalanta 2024 die Europa League gewonnen, nach einem Sieg über Bayer Leverkusen.

Vier Abschiede seit Juni 2024

In der Champions League ist Atalanta mit sieben Punkten aus vier Spielen zufriedenstellend gestartet, dort sind die Lombarden am nächsten Spieltag (26. November) bei Eintracht Frankfurt zu Gast.

Juric verlässt zum vierten Mal innerhalb von nur eineinhalb Jahren einen Verein. Auf den Tag genau vor einem Jahr flog er bei der AS Rom raus, wo er den mittlerweile abgetretenen Mats Hummels kaum spielen ließ. Insgesamt verantwortete er dort 12 Spiele.

Als Trainer des FC Southampton war er anschließend nur 16 Spiele in Einsatz, seine längste Periode (122 Spiele) beim FC Turin war im Sommer 2024 zu Ende gegangen.