Genua: De Rossi folgt als Trainer auf Vieira

SID 06.11.2025 • 14:19 Uhr Ex-Weltmeister Daniele De Rossi übernimmt den vakanten Posten beim CFC Genua.

Der italienische Ex-Weltmeister Daniele De Rossi folgt beim CFC Genua auf den glücklosen Trainer Patrick Vieira. Dies teilte der schlecht in die Saison gestartete italienische Fußball-Erstligist am Donnerstag mit. Der Franzose Vieira, der 1998 im eigenen Land Weltmeister geworden war, war am vergangenen Samstag zurückgetreten.

Genua machte keine Angaben zur Vertragslaufzeit des neuen Trainers. De Rossi, Weltmeister von 2006, habe bereits am Donnerstag eine erste Einheit mit dem Team absolviert, am Sonntag (15.00 Uhr) gibt er sein Debüt auf der Trainerbank beim Heimspiel gegen die AC Florenz, bei der Robin Gosens unter Vertrag steht.