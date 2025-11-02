Italiens Fußball trauert um Trainer-Ikone: Giovanni Galeone verstorben

SPORT1 02.11.2025 • 19:19 Uhr Trainer-Ikone Giovanni Galeone ist im Alter von 84 Jahren verstorben. Der Tod des ehemaligen Napoli-Trainers versetzt Italien in tiefe Trauer.

Der italienische Fußball trauert um den ehemaligen Trainer Giovanni Galeone.

Wie Football Italia berichtet, verstarb Galeone im Krankenhaus in Udine. Er wurde 84 Jahre alt.

Galeone galt als Mentor von Allegri und Gasperini

Von 1974 bis 2007 trainierte Galeone verschiedenste Vereine in Italien. Zuletzt war der Mentor von Massimiliano Allegri und Gian Piero Gasperini in der Saison 2006/07 bei Udinese tätig, wo er bereits 1994/95 gearbeitet hatte. Im Jahr 2013 gab Galeone dann offiziell seinen Rücktritt bekannt.

Weitere Trainer-Stationen waren unter anderem Pescara, Como, Perugia und die SSC Neapel in der Saison 1997/98.

„Der FC Internazionale Milano drückt seine tiefe Trauer über den Tod von Giovanni Galeone aus und schließt sich seiner Familie und der gesamten Fußballwelt in dieser Zeit der Trauer an“, schrieb Inter Mailand auf X.

Schweigeminute vor Serie-A-Spiel

„Die AS Roma trauert gemeinsam mit dem italienischen Fußball um Giovanni Galeone. Der Verein bekundet seine Verbundenheit und Solidarität mit der Familie in ihrer Trauer“, schrieb die AS Roma.