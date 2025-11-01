Juve siegt bei Spalletti-Debüt - Neapel mit Nullnummer

SID 01.11.2025 • 22:48 Uhr Während der Meister patzt, holt der Rekordmeister auf.

Der frühere italienische Nationaltrainer Luciano Spalletti hat ein erfolgreiches Blitzdebüt als Cheftrainer von Juventus Turin gefeiert. Italiens Rekordmeister gewann am Samstag nur zwei Tage nach der Verpflichtung des 66-Jährigen 2:1 (1:0) bei US Cremonese und feierte den zweiten Sieg in Folge.

Am Mittwoch hatte beim 3:1 gegen Udinese Calcio als Interims-Nachfolger des zuvor entlassenen Igor Tudor Nachwuchscoach Massimo Brambilla auf der Juve-Bank gesessen. Die Turiner, für die der einstige Bundesliga-Spieler Filip Kostic (2.) und Andrea Cambiaso (68.) trafen, rücken in der Tabelle mit 18 Punkten auf Platz fünf vor. Die Gastgeber kamen in Cremona durch Englands Ex-Nationalspieler Jamie Vardy (83.) nur noch zum Anschlusstreffer.

SSC Neapel droht derweil der Verlust der Tabellenführung in der Serie A. Der italienische Meister musste sich am Samstagabend mit einem 0:0 gegen Como 1907 begnügen und könnte am Sonntag von der AS Rom überholt werden. Rom (21 Punkte) gastiert bei der AC Mailand und würde mit einem Sieg Platz eins von Neapel (22) übernehmen.