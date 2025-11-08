Kein Sieger im Turiner Stadtderby

SID 08.11.2025 • 20:00 Uhr Im dritten Spiel unter dem neuen Trainer Luciano Spalletti verpasst Juventus Turin den Sprung auf die Champions-League-Plätze.

Juventus Turin ist in der italienischen Serie A nicht über ein 0:0 im Stadtderby gegen den FC Turin hinausgekommen.

Im dritten Spiel unter dem neuen Trainer Luciano Spalletti verpasste die Alte Dame damit den Sprung auf einen Champions-League-Platz. Der Rückstand auf Tabellenführer SSC Neapel beträgt vorerst drei Punkte, der Meister spielt erst am Sonntag beim FC Bologna.

Beide Mannschaften erspielten sich im „Derby della Mole“ vor allem in der zweiten Halbzeit einige gute Chancen, der einzige Treffer durch Torinos Argentinier Giovanni Simeone (48.) wurde aber wegen Abseits aberkannt.