Neapel droht Verlust der Tabellenführung

SID 01.11.2025 • 20:06 Uhr Der SSC Neapel kommt nicht über ein torloses Remis hinaus. Ein ehemaliger Bundesliga-Profi muss früh vom Platz.

Der SSC Neapel droht der Verlust der Tabellenführung in der Serie A. Der italienische Meister musste sich am Samstagabend mit einem 0:0 gegen Como 1907 begnügen und könnte am Sonntag von der AS Rom überholt werden.

Rom (21 Punkte) gastiert bei der AC Mailand und würde mit einem Sieg Platz eins von Neapel (22) übernehmen.

Glück für Neapel: Morata scheitert vom Punkt

Neapel hatte sogar Glück, dass der spanische Europameister Alvaro Morata mit einem Foulelfmeter an Vanja Milinkovic-Savic scheiterte (26.). Como spielt weiter eine starke Saison und bleibt vorerst Tabellenfünfter.