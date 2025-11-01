Newsticker
Neapel droht Verlust der Tabellenführung

Spitzenreiter Neapel muss zittern

Der SSC Neapel kommt nicht über ein torloses Remis hinaus. Ein ehemaliger Bundesliga-Profi muss früh vom Platz.
Der SSC Neapel kommt nicht über ein torloses Remis hinaus. Ein ehemaliger Bundesliga-Profi muss früh vom Platz.

Der SSC Neapel droht der Verlust der Tabellenführung in der Serie A. Der italienische Meister musste sich am Samstagabend mit einem 0:0 gegen Como 1907 begnügen und könnte am Sonntag von der AS Rom überholt werden.

Rom (21 Punkte) gastiert bei der AC Mailand und würde mit einem Sieg Platz eins von Neapel (22) übernehmen.

Glück für Neapel: Morata scheitert vom Punkt

Neapel hatte sogar Glück, dass der spanische Europameister Alvaro Morata mit einem Foulelfmeter an Vanja Milinkovic-Savic scheiterte (26.). Como spielt weiter eine starke Saison und bleibt vorerst Tabellenfünfter.

Bei den Gästen, die in zehn Saisonspielen erst sechs Gegentore kassiert haben, stand der ehemalige Bundesliga-Profi Marc-Oliver Kempf in der Startelf. Kempf musste aber bereits nach acht Minuten verletzt ausgewechselt werden.

