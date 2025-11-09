Neapel verliert - AS Rom springt an die Tabellenspitze

SID 09.11.2025 • 20:00 Uhr Titelverteidiger Napoli gibt Rang eins ab. Inter Mailand könnte am späteren Abend die Roma wieder ablösen.

Titelverteidiger SSC Neapel hat in der italienischen Fußball-Meisterschaft die Tabellenführung verloren - und die AS Rom wenig später die Spitze übernommen. Napoli unterlag am Sonntag beim FC Bologna mit 0:2 (0:0) und musste zunächst Platz eins der AC Mailand überlassen, die tags zuvor ein 2:2 bei Parma Calcio erreicht hatte.

Im engen Titelrennen der Serie A setzte sich am frühen Abend die Roma gegen Udinese Calcio mit 2:0 (1:0) durch und setzte sich mit 24 Punkten zunächst zwei Zähler von der Konkurrenz ab. Am späteren Abend (20.45 Uhr/DAZN) könnte allerdings Inter Mailand mit einem Heimsieg gegen Lazio Rom vorbeiziehen.

Gosens-Klub spielt nur remis

Ohne den verletzten Nationalspieler Robin Gosens musste sich der Tabellenletzte AC Florenz im ersten Spiel unter dem neuen Trainer Paolo Vanoli mit einem 2:2 (1:1) im Kellerduell beim CFC Genua begnügen. Dessen Vorgänger war nach dem 1:2 in der Conference League beim FSV Mainz 05 gefeuert worden.