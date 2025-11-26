Einbruch! England-Star ausgeraubt

SID 26.11.2025 • 10:23 Uhr Täter brechen in das Haus von Jamie Vardy ein und erbeuten aus dem Haus des Stürmers von US Cremonese dem Vernehmen nach Diebesgut in Höhe eines sechsstelligen Betrags.

Der frühere englische Fußball-Nationalspieler Jamie Vardy ist Opfer von Einbrechern geworden!

Medienberichten zufolge sollen Diebe aus Vardys Villa in Salo am Gardasee wertvolle Uhren, Schmuck und Bargeld im Wert von rund 100.000 Euro gestohlen haben, nachdem sie durch ein aufgebrochenes Fenster eingestiegen waren. Die örtliche Polizei nahm Ermittlungen auf.

Diebe spionieren Vardys Familie aus

Nach Angaben der Ermittler habe die Diebesbande die Bewegungen des 38 Jahre alten Torjägers, der aktuell beim italienischen Erstliga-Aufsteiger US Cremonese unter Vertrag steht, seiner Frau und seiner Kinder verfolgt und daher gewusst, dass das Haus unbewacht sein würde.

Mindestens drei Personen hätten die Abwesenheit der Familie genutzt, um sich unbemerkt Zugang zum Haus zu verschaffen.