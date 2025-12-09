Ex-Dortmunder als Matchwinner: "Bis vor zwei Tagen war ich tot"

Felix Kunkel 09.12.2025 • 11:43 Uhr Der frühere BVB-Profi Christian Pulisic schießt Milan nach seiner Einwechslung zum Sieg. Im Vorfeld der Partie schien ein Einsatz nahezu ausgeschlossen.

Mit einer herausragenden Leistung nach seiner Einwechslung hat Doppelpacker Christian Pulisic die Tabellenführung der AC Mailand quasi im Alleingang verteidigt. Nach dem 3:2-Sieg beim FC Turin am Montagabend offenbarte der Matchwinner, dass es fast nicht zu seinem Einsatz gekommen wäre.

„Bis vor zwei Tagen war ich tot“, zitierte die Gazzetta dello Sport den US-Amerikaner. Demnach hatte Pulisic noch am Vortag mit Fieber zu kämpfen, weshalb ein Mitwirken gegen Turin „mehr als fraglich“ gewesen sei. Erst am Spieltag gab es die vorsichtige Entwarnung und der Angreifer kehrte zunächst auf die Bank zurück.

In der 66. Minute kam Pulisic dann ins Spiel und nutzte 35 Sekunden später seinen ersten Ballkontakt, um aus kurzer Distanz den Ausgleich zu erzielen. Zehn Minuten später legte der frühere Dortmunder per Volley nach. Aus einem Zwei-Tore-Rückstand wurde somit ein 3:2 für Milan.

„Phänomen“: Ex-BVB-Star glänzt als Joker

Angesichts dieser Leistung adelte die Gazzetta dello Sport Pulisic als „Phänomen“ und schrieb: „Zum Glück hatte er Fieber.“ Der Auftritt des 27 Jahre alten US-Nationalspielers sei definitiv „Captain-America-würdig“ gewesen, schrieb das Blatt weiter.

Pulisic selbst blieb bescheiden: „Ich freue mich über die Tore, aber das Wichtigste war, das Spiel zu gewinnen.“

Bemerkenswert: Obwohl Pulisic an den letzten acht Spieltagen - auch verletzungsbedingt - nur einmal von Beginn an aufgelaufen war, holte er mit seinem Doppelpack Lautaro Martínez an der Spitze der Torschützenliste der Serie A ein. Der Stürmer von Stadtrivale Inter steht ebenfalls bei sieben Treffern, hat aber fünf Spiele mehr absolviert.

Pulisic verhindert Milans zweite Saisonpleite

Für Milan könnte Pulisic in den nächsten Spielen noch wichtiger werden. Offensivkollege Rafael Leao musste bei der Partie gegen Turin wegen Adduktorenproblemen in der 31. Minute ausgewechselt werden. Eine genaue Diagnose steht noch aus.