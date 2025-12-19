Ibrahimovic-Sohn unterschreibt Profivertrag bei Milan

Zlatan Ibrahimovics jüngster Sohn Vincent hat beim italienischen Spitzenklub AC Mailand seinen ersten Profivertrag unterschrieben. Der 17 Jahre alte Mittelfeldspieler wird laut Klubangaben Teil von Milan Futuro. Das Nachwuchsteam der Mailänder spielt in der vierten italienischen Liga.

Vincent Ibrahimovic folgt damit seinem älteren Bruder Maximilian (19), der seit Sommer des vergangenen Jahres Teil von Milan Futuro ist. Die beiden Schweden spielten bis 2022 bei Hammarby IF und wechselten dann gemeinsam in die Jugend von Milan. Ihr Vater Zlatan hatte dort 2023 seine Karriere beendet und ist aktuell im Auftrag des Klubeigentümers RedBird Capital als Berater der AC tätig.