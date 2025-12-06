Italien: Inter vorerst Tabellenführer

SID 06.12.2025 • 20:03 Uhr Die Nerazzurri schlagen Como 1907 mit 4:0.

Inter Mailand hat in der italienischen Fußball-Liga vorerst die Tabellenführung übernommen. Die Nerazzurri gewannen ihr Heimspiel gegen Como 1907 um Trainer Cesc Fàbregas am Samstag deutlich mit 4:0 (1:0) und sprangen auf den ersten Rang.

Am Sonntag und Montag können Titelverteidiger SSC Neapel (gegen Juventus Turin) und Stadtrivale AC Mailand (beim FC Turin) mit einem Sieg aber jeweils wieder an Inter vorbeiziehen.