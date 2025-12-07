Italien: Neapel besiegt Juventus und übernimmt Tabellenführung

Der italienische Meister SSC Neapel hat die Tabellenführung in der Serie A zurückerobert. Bei der Rückkehr von Meistertrainer Luciano Spalletti, der Napoli 2023 zum lang ersehnten Scudetto geführt hatte, gewann die SSC mit 2:1 (1:0) gegen Juventus Turin und feierte den zehnten Sieg im 14. Saisonspiel. Neapel liegt mit 31 Punkten einen Zähler vor Inter Mailand, Spallettis Juve ist Siebter (23).
Neapel gewinnt Kracher gegen Juventus
Rasmus Höjlund erzielt beide Tore beim 2:1 gegen Juventus. Napoli feiert den zehnten Sieg im 14. Spiel und führt die Tabelle an.
Neapel jubelt
© AFP/SID/CARLO HERMANN
Rasmus Höjlund (7./78.) sorgte mit einem Doppelpack für den fünften Pflichtspielsieg in Serie. Für die Turiner traf Kenan Yildiz nach schöner Kombination mit dem Ex-Schalker Weston McKennie (59.).
Neapels erster Verfolger Inter hatte am Samstag mit dem 4:0 gegen Como 1907 vorgelegt, die derzeit Drittplatzierte AC Mailand kann am Montag zum Abschluss des Spieltags mit einem Sieg beim FC Turin an beiden vorbeiziehen.