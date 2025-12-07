Italien: Neapel besiegt Juventus und übernimmt Tabellenführung

SID 07.12.2025 • 23:12 Uhr Rasmus Höjlund erzielt beide Tore beim 2:1 gegen Juventus. Napoli feiert den zehnten Sieg im 14. Spiel und führt die Tabelle an.

Der italienische Meister SSC Neapel hat die Tabellenführung in der Serie A zurückerobert. Bei der Rückkehr von Meistertrainer Luciano Spalletti, der Napoli 2023 zum lang ersehnten Scudetto geführt hatte, gewann die SSC mit 2:1 (1:0) gegen Juventus Turin und feierte den zehnten Sieg im 14. Saisonspiel. Neapel liegt mit 31 Punkten einen Zähler vor Inter Mailand, Spallettis Juve ist Siebter (23).

Rasmus Höjlund (7./78.) sorgte mit einem Doppelpack für den fünften Pflichtspielsieg in Serie. Für die Turiner traf Kenan Yildiz nach schöner Kombination mit dem Ex-Schalker Weston McKennie (59.).