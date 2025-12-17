Medien: Füllkrug-Wechsel zu Milan rückt näher

SID 17.12.2025 • 10:12 Uhr Die Verhandlungen über einen Wechsel von Niclas Füllkrug sollen sich in einer fortgeschrittenen Phase befinden, eine Leihe steht demnach im Raum.

Der Wechsel von Fußball-Nationalspieler Niclas Füllkrug zum italienischen Spitzenklub AC Mailand rückt offenbar näher. Wie die Gazzetta dello Sport berichtet, sollen sich die Gespräche zwischen Milan und Füllkrugs aktuellem Verein West Ham United in einer fortgeschrittenen Phase befinden.

Bei den Verhandlungen, die der ehemalige Bundesliga-Spieler Igli Tare als Sportdirektor für den italienischen Traditionsklub führt, stehe demnach eine Leihe mit anschließender Kaufoption im Raum. Der Transfer könnte bereits in der Winterpause über die Bühne gehen.

Füllkrug mit West Ham in schwieriger Phase

Aktuell erlebt Füllkrug bei West Ham keine erfolgreiche Phase, er soll nun offen für einen Transfer nach Italien im Januar sein. Der 32 Jahre alte Stürmer erzielte bislang in 29 Pflichtspielen lediglich drei Tore. Zudem war er zuletzt durch einen Muskelbündelriss ausgebremst worden.