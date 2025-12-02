Italien-Gigant will wohl Füllkrug holen

SID 02.12.2025 • 09:46 Uhr Laut Corriere dello Sport will AC Mailand den deutschen Nationalstürmer im Winter holen.

Der italienische Tabellenführer AC Mailand zeigt offenbar Interesse an Fußball-Nationalspieler Niclas Füllkrug. Wie Corriere dello Sport berichtet, gilt der Mittelstürmer von West Ham United als Wunschkandidat von Trainer Massimiliano Allegri, der im Winter auf dem Transfermarkt nach Verstärkung suchen will.

Bereits im Sommer 2024 hatte Milan Kontakt zu Füllkrug aufgenommen, der damals noch bei Borussia Dortmund unter Vertrag stand, sich aber für den Wechsel in die Premier League entschied.

Aktuell erlebt der 32-Jährige bei West Ham keine erfolgreiche Phase, er soll nun offen für einen Transfer nach Italien im Januar sein.

Füllkrug-Berater sprach Klartext

Sein Berater Thorsten Wirth hatte kürzlich gesagt: „Rückblickend muss man sagen, der Transfer hat nicht funktioniert. Da müssen wir nichts schönreden.“ Es könne „Sinn machen, dass man da was verändert“. Um bei der WM im kommenden Jahr in den USA, Mexiko und Kanada für den Kader von Bundestrainer Julian Nagelsmann infrage zu kommen, benötigt Füllkrug dringend viel Spielpraxis.