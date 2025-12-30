Serie A: Ex-Juve-Star Miralem Pjanic beendet Karriere

Daniel Höhn 30.12.2025 • 18:35 Uhr Miralem Pjanic hat seine Profikarriere beendet. Vieles hatte zuletzt bereits darauf hingedeutet.

Der seit Sommer vereinslose Miralem Pjanic hat sein Karriereende verkündet.

„Ich werde nicht mehr Fußball spielen. Meine Karriere ist beendet, ich bin kein Fußballer mehr, sondern Vater meines Sohnes: Er ist meine Priorität“, sagte der 115-malige Nationalspieler Bosniens der italienischen Zeitung Tuttosport.

Zuletzt hatte er für ZSKA Moskau gespielt. 2020 war Pjanic für 60 Millionen Euro von Juventus Turin zum FC Barcelona gewechselt. Dabei galt der 35-Jährige einst als einer der besten Mittelfeldspieler in Europa.

Pjanic stand 2017 im Champions-League-Finale

Mit Juve wurde Pjanic viermal italienischer Meister. 2017 stand er im Finale der Champions League (1:4 gegen Real Madrid). Insgesamt trug er 178-mal das Trikot der „alten Dame“. Nur für die AS Rom absolvierte Pjanic mehr Einsätze (185).

Sein Stern ging bei Olympique Lyon auf, 2011 wechselte er von OL zur Roma. Bei Barca erlebte er die unschönste Zeit seiner Karriere, wurde aber immerhin spanischer Pokalsieger, ehe er sich zu Besiktas ausliehen ließ.

Ein weiteres Jahr später zog es Pjanic in die Vereinigten Arabischen Emirate, wo er sich dem Sharjah FC anschloss und dort drei Titel holte. Auf seiner letzten Station in Moskau wurde er noch einmal Pokalsieger.