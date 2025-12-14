Serie A: Meister Neapel verpasst Sprung an die Spitze

SID 14.12.2025 • 17:08 Uhr Die SSC Neapel nutzt den Patzer des Tabellenführers AC Mailand nicht.

Titelverteidiger SSC Neapel hat in der italienischen Serie A den Sprung an die Tabellenspitze verpasst. Nach drei Siegen in Folge unterlag der Meister bei Udinese Calcio 0:1 (0:0) und blieb damit vorerst Zweiter hinter der AC Mailand.

Der ehemalige Berliner Jurgen Ekkelenkamp (73.) besiegelte die vierte Saisonniederlage für Napoli, nachdem zuvor zwei Treffer der Gastgeber nach Videobeweis aberkannt worden waren.

Milan nur remis gegen Aufsteiger

Zuvor hatte Milan nur 2:2 (1:1) gegen Aufsteiger US Sassuolo gespielt. Nach einem Doppelpack von Davide Bartesaghi (34. und 47.) hatte der Tabellenführer mit 2:1 geführt, doch Armand Laurienté bestrafte die Passivität der Gastgeber mit dem Ausgleich (77.).

Ohne den verletzten Nationalspieler Robin Gosens hat der Tabellenletzte AC Florenz seine Negativserie fortgesetzt. Auch nach dem 1:2 (0:1) im Kellerduell gegen Hellas Verona wartet die Fiorentina weiter auf den ersten Saisonsieg.