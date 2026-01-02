Erstaunliche Verkündung: Füllkrug-Wechsel endlich perfekt

SID 02.01.2026 • 10:39 Uhr Der Nationalspieler will seine WM-Chance nutzen.

Nationalspieler Niclas Füllkrug wechselt zum Traditionsklub AC Mailand. Der 19-malige italienische Meister leiht den 32 Jahre alten Torjäger zunächst bis zum Saisonende vom englischen Erstligisten West Ham United aus. Das gab die Serie A am Freitag noch vor den Vereinen bekannt.

Milan sicherte sich zudem dem Vernehmen nach eine Kaufoption. Ob Füllkrug für das Spiel am Abend bei Cagliari Calcio schon im Kader steht, war zunächst noch offen. In den vergangenen Tagen hatte er schon bei seinem neuen Arbeitgeber trainiert.

Füllkrug will sich für WM-Ticket empfehlen

Füllkrug kam in der Premier League zuletzt kaum zum Einsatz, er hatte zudem immer wieder mit Verletzungen zu kämpfen. Der Stürmer war im Sommer 2024 für 27 Millionen Euro von Borussia Dortmund auf die Insel gewechselt. Für die „Hammers“ kommt Füllkrug auf lediglich drei Tore in 29 Pflichtspielen.