Gosens feiert Last-Minute-Sieg mit Florenz

SID 04.01.2026 • 17:16 Uhr Der Deutsche jubelt beim 1:0 gegen US Cremonese über den Siegtreffer in der Nachspielzeit.

Robin Gosens hat mit dem italienischen Fußball-Erstligisten AC Florenz einen wichtigen Sieg im Rennen um den Klassenerhalt in der Serie A gefeiert. Das Team des 31-Jährigen gewann am Sonntag dank eines späten Treffers mit 1:0 (0:0) gegen US Cremonese und sprang vom letzten auf den vorletzten Tabellenplatz. Der Rückstand auf einen Nichtabstiegsplatz beträgt drei Punkte.