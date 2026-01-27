Gosens scheitert mit Florenz im Pokal

SID 27.01.2026 • 22:58 Uhr Im Achtelfinale ist für Robin Gosens mit der AC Florenz gegen Como Endstation.

Für Robin Gosens ist der Traum vom dritten Pokalsieg in Italien frühzeitig geplatzt. Der 24-malige Nationalspieler scheiterte im Achtelfinale mit der AC Florenz gegen Ligarivale Como 1907 mit 1:3 (1:1).

Roberto Piccoli (7.) brachte die Fiorentina in Führung. Doch Sergi Roberto (20.), Nico Paz (60.) und Álvaro Morata (90.+1) drehten die Partie.

Kühn bereitet Treffer von Morata vor

Gosens wurde in der 66. Minute eingewechselt. Der 31-Jährige hatte die Coppa 2022 und 2023 mit Inter Mailand gewonnen. Bei Como, das von Cesc Fàbregas trainiert wird, spielte Nicolas Kühn durch, er gab die Vorlage zum Treffer von Morata. Marc-Oliver Kempf saß 90 Minuten auf der Bank.