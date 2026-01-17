Inter baut Tabellenführung aus

SID 17.01.2026 • 16:58 Uhr Die AC Mailand mit Niclas Füllkrug steht am Sonntag unter Druck.

Inter Mailand hat die Tabellenführung in der Serie A ausgebaut. Der 20-malige italienische Meister feierte bei Udinese Calcio einen verdienten 1:0 (1:0)-Erfolg und liegt nun sechs Punkte vor der AC Mailand. Der Stadtrivale mit Nationalspieler Niclas Füllkrug trifft erst am Sonntagabend auf US Lecce.