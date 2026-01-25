Italien: Meister Napoli verliert an Boden

SID 25.01.2026 • 20:01 Uhr Nach einem 0:3 bei Juventus liegt die SSC bereits neun Punkte hinter Spitzenreiter Inter.

Italiens Fußball-Meister SSC Neapel verliert im Kampf um die erfolgreiche Titelverteidiger weiter an Boden.

Die Mannschaft von Trainer Antonio Conte verlor am Sonntag bei Rekordmeister Juventus Turin 0:3 (0:1) und liegt nach der fünften Saisonniederlage als Tabellendritter schon neun Punkte hinter Spitzenreiter Inter Mailand zurück. Juve rückt auf Platz fünf vor.