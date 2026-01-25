Joker Füllkrug sticht diesmal nicht

SID 26.01.2026 • 00:36 Uhr Niclas Füllkrug blieb für den AC Mailand beim Unentschieden gegen AS Rom torlos. Neapel verliert weiter an Boden.

Der Edeljoker stach diesmal nicht: Niclas Füllkrug hat mit der AC Mailand in der italienischen Serie A einen wegweisenden Auswärtssieg bei der AS Rom verpasst und ist weiter hinter den Stadtrivalen Inter Mailand zurückgefallen.

Beim 1:1 (0:0) in der Hauptstadt wurde der Nationalstürmer wie bei seinen fünf Einsätzen zuvor eingewechselt. Anders als bei seinem umjubelten Treffer zum Sieg gegen Lecce in der Vorwoche ging Füllkrug diesmal leer aus.

Der 32-Jährige wurde im Stadio Olimpico in der 68. Minute und damit kurz nach Milans Führungstreffer durch Koni de Winter (62.) eingewechselt. Wiederum nur wenig später glich der ebenfalls eingewechselte Lorenzo Pellegrini per Handelfmeter aus.

Milan liegt nun fünf Punkte hinter Inter zurück, das bereits am Freitag nach 0:2-Rückstand 6:2 gegen Pisa gewonnen hatte. Die Roma kletterte mit weiteren vier Punkten Rückstand vorbei an Meister SSC Neapel vorbei auf Rang drei.

Serie A: Neapel verliert Anschluss an die Spitze

Napoli verlor im Kampf um die erfolgreiche Titelverteidiger am Sonntag weiter an Boden. Die Mannschaft von Trainer Antonio Conte unterlag bei Rekordmeister Juventus Turin 0:3 (0:1) und liegt nach der fünften Saisonniederlage als Tabellendritter schon neun Punkte hinter Platz eins zurück. Juve ist Fünfter.