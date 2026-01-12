Schützenfest! Juventus Turin weiter auf Kurs

SID 12.01.2026 • 22:52 Uhr Der Rekordmeister gewinnt deutlich gegen US Cremonese und rückt in der Tabelle näher an Inter Mailand heran.

Italiens Rekordmeister Juventus Turin hat seine Aufholjagd in der Serie A fortgesetzt.

Beim 5:0 (3:0) gegen US Cremonese feierte Juve den fünften Sieg aus den vergangenen sechs Ligapartien und machte in der Tabelle erneut Boden gut.

Serie A: Turin verkürzt den Abstand zur Spitze

Turin hat als Vierter nur noch vier Zähler Rückstand auf Spitzenreiter Inter Mailand. Mit Trainer Luciano Spalletti, der Ende Oktober übernommen hatte, klappt es immer besser.

Der Brasilianer Bremer (12.) und Jonathan David (15.) sorgten für ein frühes 2:0. Kenan Yildiz (35.) scheiterte mit einem Elfmeter zunächst an Emil Audero, versenkte dann aber den Nachschuss.