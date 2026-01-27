Legende-Sohn wechselt zu Lazio

SID 27.01.2026 • 20:51 Uhr Mittelfeldspieler Daniel Maldini wechselt innerhalb der italienischen Serie A.

Der italienische Erstligist Lazio Rom hat Nationalspieler Daniel Maldini verpflichtet. Der Sohn von Fußball-Ikone Paolo Maldini wechselt zunächst auf Leihbasis bis zum Saisonende vom Liga-Konkurrenten Atalanta Bergamo in die Hauptstadt.

Beide Vereine einigten sich zudem auf eine Kaufoption sowie -pflicht, die Medienberichten zufolge bei gewissen Voraussetzungen greifen und 14 Millionen Euro betragen soll.

Daniel Maldini begann Karriere bei Milan

Daniel Maldini spielt in dritter Generation in der italienischen Nationalmannschaft und bestritt bislang sechs Begegnungen für den viermaligen Weltmeister. Sein Großvater Cesare lief zwischen 1960 und 1963 14-mal für Italien auf, Papa Paolo absolvierte 126 Partien für sein Heimatland.