Überraschung bei Füllkrug

Niclas Füllkrug und die AC Mailand haben in der italienischen Serie A in die Erfolgsspur zurückgefunden.

Das Team des deutschen Nationalspielers gewann nach zuvor zwei Unentschieden mit 3:1 (1:1) beim Überraschungsteam Como 1907 und hielt den Anschluss an den Stadtrivalen Inter an der Tabellenspitze.

Eigentlich hatten italienische Medien in dieser Woche gemeldet, dass Füllkrug aufgrund eines Zehenbruchs ausfallen und mindestens die nächsten beiden Partien verpassen würde. Offenbar war aber alles halb so wild: Am Donnerstagabend kam der Angreifer nach 63 Minuten in die Partie. Milan führte zu diesem Zeitpunkt bereits.