Nächster Eklat: Behrens schubst und beleidigt Mitspieler

SID 09.01.2026 • 16:14 Uhr In einem Testspiel fällt der Ex-Wolfsburger abermals negativ auf. Es ist nicht die erste Entgleisung des ehemaligen Nationalspielers.

Der ehemalige deutsche Nationalspieler Kevin Behrens ist mit einem Ausraster abermals negativ in Erscheinung getreten. Beim Testspiel gegen den tschechischen Erstligisten Viktoria Pilsen (2:4) am Freitagvormittag schubste Behrens, der inzwischen für den FC Lugano in der Schweiz spielt, seinen Teamkollegen Georgios Koutsias ohne ersichtlichen Grund zu Boden und beleidigte ihn übel.

Auf den Aufnahmen des Livestreams ist zu hören, wie Behrens Koutsias als „kleine Missgeburt“ bezeichnet und ihn auffordert, leise zu sein. Der FC Lugano verurteilte den Vorfall in einer Stellungnahme „in aller Deutlichkeit“. Der Klub kündigte an, die Angelegenheit intern aufzuarbeiten und über eine mögliche Disziplinarmaßnahme zu entscheiden. Eine Reaktion von Behrens gab es zunächst nicht.