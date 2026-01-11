Rückschlag für Milan bei Startelf-Debüt von Füllkrug

SID 11.01.2026 • 17:10 Uhr Die Rossoneri verlieren bei der AC Florenz mit Robin Gosens.

Die AC Mailand hat beim Startelf-Debüt von Niclas Füllkrug einen Rückschlag im Titelrennen der Serie A erlitten. Die Rossoneri mussten sich bei der abstiegsbedrohten AC Florenz mit einem 1:1 (0:0) begnügen und verpassten es, zumindest für wenige Stunden mit Spitzenreiter Inter Mailand gleichzuziehen. Der Stadtrivale kann sich mit einem Sieg im Topspiel gegen die SSC Neapel am Sonntagabend auf fünf Punkte absetzen.

Nach seinem Wechsel von West Ham United nach Mailand stand Nationalspieler Füllkrug erstmals in der Anfangsformation. Der ehemalige Bremer bediente in der ersten Halbzeit seinen Sturmpartner Christian Pulisic zweimal stark, doch der US-Nationalspieler vergab die Führung (18., 22.).