Serie A: Ex-BVB-Star wechselt zur AS Rom

Benedikt Lohr 15.01.2026 • 07:38 Uhr Ex-BVB-Stürmer Donyell Malen steht kurz vor einem Wechsel zur AS Roma und ist zur Vertragsunterzeichnung bereits in Italien eingetroffen. Der Offensivspieler soll den Hauptstadtklub im Titelrennen der Serie A verstärken.

Ex-BVB-Stürmer Donyell Malen hat von Aston Villa die Freigabe für einen Wechsel zur AS Roma erhalten.

Wie Transferexperte Fabrizio Romano auf X berichtet, ist Malen zur Vertragsunterzeichnung bereits in Rom eingetroffen. Dazu veröffentlichte Romano ein Video, das den 25-Jährigen bei seiner Ankunft in der italienischen Hauptstadt zeigt, bevor er den obligatorischen Medizincheck absolvieren dürfte.

Serie A: Malen soll AS Roma verstärken

Die letzten Details eines Leihgeschäfts mit Kaufoption sollen anschließend finalisiert werden. Für die Leihe zahlt die Roma rund zwei Millionen Euro; unter bestimmten Bedingungen kann die Kaufpflicht auf etwa 29 Millionen Euro ansteigen.

Malen soll Leon Bailey ersetzen, dessen Leihe von Aston Villa vorzeitig beendet wird, und soll der Mannschaft helfen, im Kampf um die italienische Meisterschaft Druck auf Tabellenführer Inter Mailand aufzubauen. Aktuell liegt die Roma mit nur sieben Punkten Rückstand auf Rang fünf der Serie A.

Malen hatte sich bei Aston Villa in der laufenden Premier-League-Saison nicht dauerhaft in der Startelf etablieren können: Fünf Einsätze in 21 Spielen stehen vier Toren und einer Vorlage gegenüber.

BVB-Vergangenheit als Sprungbrett

Erst im Januar 2025 ist Malen für 25 Millionen Euro vom BVB nach England gewechselt, wo er zuvor schon als Jugendspieler in der Akademie des FC Arsenal aktiv gewesen war.

Zwischen 2021 und 2025 spielte Malen für Borussia Dortmund, kam in 132 Pflichtspielen auf 39 Tore und 20 Vorlagen.