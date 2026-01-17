Serie A: Fiorentina-Präsident Commisso verstorben

„Heute trauern wir alle um ihn“: Die AC Florenz hat den Tod des langjährigen Klub-Präsidenten Rocco Commisso bekannt gegeben.
Fiorentina-Präsident verstorben
Der Unternehmer verstarb nach langer Krankheit im Alter von 76 Jahren. Dies bestätigte auch die von ihm gegründete Firma Mediacom in einer Mitteilung.
„Für seine Familie war er ein Vorbild, eine Leitfigur, ein loyaler und treuer Mann, der zusammen mit seiner Frau Catherine den Meilenstein von 50 Ehejahren erreichte und für seine Kinder ein strenger und liebevoller Vater war, ganz seinem Charakter entsprechend: liebenswürdig und entschlossen“, schrieb die Fiorentina in einem Nachruf. „Seine Liebe zur Fiorentina war das schönste Geschenk, das er sich je machte.“
Fiorentina-Heimstätte wird Commissos Namen tragen
Der Viola-Park, die Heimstätte des Klubs um Robin Gosens, werde zu Ehren Commissos „für immer“ den Namen des verstorbenen Eigners tragen. „Wir vermissen dich und wir werden dich immer vermissen“, schrieb der Klub.
Commisso hatte den toskanischen Klub 2019 übernommen. Außerdem investierte er auch in den USA in New York Cosmos und die Columbia University Lions.
In Italien war die Anteilnahme am Tod Commissos groß. Auch Napoli-Präsident Aurelio De Laurentiis sprach der Familie sein Beileid aus. „Mit Rocco Commisso verlässt uns ein Mann von großer menschlicher und unternehmerischer Bedeutung“, schrieb De Laurentiis bei X. „Dies ist auch ein großer Verlust für die Fiorentina und den italienischen Fußball.“
