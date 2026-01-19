Gosens offenbart tieftrauriges Erlebnis

SPORT1 19.01.2026 • 20:52 Uhr Robin Gosens muss einen Verlust in der Familie hinnehmen - der Gang zur Beerdigung wird ihm aber untersagt.

Das Spiel von Florenz am 29. Oktober bei Inter Mailand wird Robin Gosens nicht mehr vergessen. Denn der ehemalige deutsche Nationalspieler offenbart nun besonders traurige Umstände rund um die 0:3-Pleite.

In seinem Podcast „Wie geht’s“ hatte der Linksverteidiger Per Mertesacker zu Gast und verriet, dass er eigentlich unbedingt frei haben wollte, um der Beerdigung seiner Großmutter beizuwohnen. Doch Stefand Pioli, der damalige Trainer, schob einen Riegel vor. Der Grund: Florenz war damals Letzter.

Gosens spricht über traurige Nachricht

„Als Führungsspieler wird man immer mitverantwortlich gemacht für die Misere“, erklärte Gosens. „Ich habe mir da selbst auch Gedanken gemacht, warum ich nicht auf mein Niveau komme.“

Noch vier Stunden vor Anpfiff ließ sich der Profi per Video bei der Beerdigung dazuschalten. Gosens erklärte Mertesacker, dass er unbedingt dabei sein wollte. „Der Trainer hat mir aber nicht freigegeben“, sagte Gosens.

Der Abend wurde dann endgültig zum Albtraum für Gosens. Es gab eine klare Pleite und eine Verletzung. „Dann gehst du um 20.45 Uhr auf den Platz, bist komplett voll. Und was passiert? Nach 70 Minuten knallt es und ich hatte einen ordentlichen Muskelfaserriss“, erklärte Gosens.