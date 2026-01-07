Inter Mailand festigt Platz eins

SID 07.01.2026 • 22:51 Uhr Inter Mailand feiert dank Federico Dimarco einen Arbeitssieg. Neapel leistet sich einen unerwarteten Ausrutscher.

Italiens Vizemeister Inter Mailand hat seine Tabellenführung in der Serie A vorerst gefestigt. Der Champions-League-Finalist gewann am Mittwochabend beim Mittelfeldteam Parma Calcio 2:0 (1:0) und vergrößerte damit seinen Vorsprung auf die drittplatzierte SSC Neapel auf vier Punkte.

Die Neapolitaner waren kurz zuvor gegen Abstiegskandidat Hellas Verona nicht über ein 2:2 (0:2) hinausgekommen.

Außenbahnspieler Federico Dimarco (42.) erzielte in Parma den vorentscheidenden Treffer. Marcus Thuram (90.+7) legte spät nach.

Serie A: Neapel verhindert Pleite mit Aufholjagd

Für Meister Neapel trafen Scott McTominay (54.) sowie Giovanni Di Lorenzo (82.) und retteten der SSC nach Pausenrückstand noch einen Punkt.