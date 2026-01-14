Serie A: Inter müht sich zu Heimsieg - Neapel patzt

SID 14.01.2026 • 22:46 Uhr Die Mailänder nutzen den Patzer von Verfolger Neapel aus. Ein Joker trifft.

Inter Mailand hat seine Tabellenführung in der italienischen Serie A glanzlos gefestigt. Der Champions-League-Finalist mühte sich am Mittwochabend gegen den Abstiegskandidaten US Lecce zu einem 1:0 (0:0) und baute den Vorsprung auf Stadtrivale AC Mailand sowie Meister SSC Neapel auf sechs Punkte aus. Milan kann am Donnerstag (20.45 Uhr) bei Überraschungsteam Como 1907 aber nachziehen.

Der eingewechselte Pio Esposito (78.) traf zum Sieg für Inter. Kurz zuvor hatte der deutsche Abwehrspieler Jamil Siebert (74.) auf der Gegenseite die Chance zur Führung für den Außenseiter vergeben.