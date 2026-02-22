Besorgniserregende Bilder! Milan-Star muss mit der Trage vom Feld

Julius Schamburg 22.02.2026 • 20:37 Uhr Ruben Loftus-Cheek kollidiert heftig mit Parma-Keeper Edoardo Corvi. Der Mittelfeldspieler der Rossoneri muss mit einer Trage abtransportiert werden.

Schlimmer Zusammenprall in der Serie A: Ruben Loftus-Cheek vom AC Mailand musste bei der 0:1-Niederlage gegen Parma Calcio mit einer Trage vom Feld gebracht werden.

In der 8. Minute prallte Loftus-Cheek nach einer Rabona-Flanke von Alexis Saelemaekers übel mit Parma-Keeper Edoardo Corvi im gegnerischen Sechzehner zusammen.

Corvi hatte versucht, den Ball wegzufausten, erwischte dabei aber Loftus-Cheek im Gesicht. Der Mittelfeldspieler blieb benommen auf dem Rasen liegen und das Ärzteteam eilte auf das Feld.

„Schweres Trauma“ bei Loftus-Cheek

Schnell war klar, dass es für Loftus-Cheek nicht mehr weitergeht. In der 11. Minute wurde der Engländer, gestützt von einer Nackenschiene, mit der Trage vom Feld gebracht. Für ihn kam Ardon Jashari in die Partie. Corvi hingegen konnte weiterspielen.

Die italienische Zeitung Gazzetta dello Sport berichtet, dass Loftus-Cheek über Schmerzen im Kopf und Kiefer klagte, aber die ganze Zeit bei Bewusstsein war: „Er erlitt ein schweres Trauma mit Zahnbruch und wurde sofort ins Krankenhaus gebracht.“ Dort sollen weitere Untersuchungen durchgeführt werden.

Serie A: Füllkrug kann Milan-Pleite nicht verhindern

Milan verlor die Partie mit 0:1. Mariano Troilo erzielte den entscheidenden Treffer (80.). Der deutsche Nationalspieler Niclas Füllkrug wurde in der zweiten Halbzeit für Christian Pulisic eingewechselt (62.), konnte die Niederlage aber nicht mehr verhindern.

Für Mailand war es die erst zweite Saisonniederlage und die erste seit dem ersten Spieltag. Der Rückstand auf Tabellenführer Inter Mailand wuchs auf zehn Punkte an. Der Lokalrivale hatte am Vortag glanzlos 2:0 (0:0) beim Abstiegskandidaten US Lecce gewonnen.

Atalanta Bergamo feierte eine gelungene Generalprobe fürs Champions-League-Duell mit Borussia Dortmund. Drei Tage vor dem Rückspiel in den Playoffs siegte Bergamo mit 2:1 (0:1) gegen die SSC Neapel. Beim ersten Vergleich in Dortmund hatte der BVB ein 2:0 vorgelegt.

