Serie A: DFB-Star trifft bei Schützenfest

Beim souveränen Erfolg von Inter Mailand bei Sassuolo Calcio ist unter anderem ein deutscher Nationalspieler erfolgreich.

Inter Mailand hält an der Spitze der Serie A das Tempo unvermindert hoch. Auch dank eines Treffers des deutschen Nationalspielers Yann-Aurel Bisseck gewann der Champions-League-Finalist bei Sassuolo Calcio 5:0 (2:0) und baute seinen Vorsprung auf Verfolger AC Mailand auf vorerst acht Punkte aus.

Der Stadtrivale war am 24. Spieltag nicht im Einsatz, weil das Duell mit Como 1907 wegen der Eröffnungsfeier der Olympischen Winterspiele im San Siro auf den 18. Februar verlegt wurde.

Serie A: Bisseck bringt Inter in Führung

Bisseck (11.) brachte Inter bereits früh per Kopf in Führung, für den Verteidiger war es das zweite Saisontor. Kurz darauf hätte er erneut treffen können, sein Schuss wurde jedoch im letzten Moment geblockt (13.).

Besser machte es Marcus Thuram (28.), der auf 2:0 erhöhte. Nach der Pause waren Lautaro Martinez (50.), der frühere Dortmunder Manuel Akanji (54.) und Luis Henrique (89.) erfolgreich. Zudem sah Nemanja Matić (54.) unmittelbar nach Akanjis Tor Gelb-Rot.