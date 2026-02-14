Innerhalb zwei Minuten: Ex-Real-Star verliert die Nerven

Karina Präg 15.02.2026 • 00:22 Uhr Álvaro Morata erweist seiner Mannschaft einen Bärendienst. Der ehemalige Spieler von Real Madrid wird von seinem Trainer öffentlich angezählt.

Álvaro Morata von Como 1907 hat bei der Heimniederlage gegen die AC Florenz (1:2) die Nerven verloren. Como-Trainer Cesc Fàbregas war vom Ausrutscher seines Stürmers ganz und gar nicht begeistert.

Der eingewechselte Morata (57.) bekam in der Schlussphase nach einer Auseinandersetzung mit Gegenspieler Rolando Mandragora von Schiedsrichter Matteo Marchetti die Gelbe Karte gezeigt (88.). Auch Mandragora wurde verwarnt.

Serie A: Aussetzer von Morata - Fabregas reagiert

Kurz darauf ging Morata auf Florenz-Verteidiger Luca Ranieri los. Nach Rücksprache mit dem Schiedsrichterteam stellte Marchetti den 33-Jährigen vom Platz (89.). Morata gestikulierte wild, war völlig außer sich, stapfte vom Platz und musste vom Betreuerteam beruhigt werden.

Fabregas zählte Morata nach dem Spiel öffentlich an: „Provokationen gehören zum Fußball dazu. Wer mit dieser Facette des Fußballs nicht leben kann, sollte eine andere Sportart ausüben”, sagte der Spanier.

„Er ist ein erfahrener Spieler, ich erwarte in dieser Hinsicht viel mehr von ihm”, fügte Fabregas hinzu: „Ich mag keine Ausreden. Wir müssen unser eigenes Spiel spielen. Was andere sagen, sollte für uns keine Rolle spielen.“

Morata ist von der AC Mailand noch bis zum Saisonende an Como ausgeliehen. In seiner Karriere spielte der Europameister von 2024 unter anderem schon für Real Madrid, Atlético Madrid, Juventus Turin, den FC Chelsea und Galatasaray Istanbul.

Como verliert gegen Florenz

Como verlor die Partie mit 1:2. Nicolò Fagioli hatte Florenz in Führung gebracht (26.), Moise Kean erhöhte vom Elfmeterpunkt auf 2:0 (54.). Como kam durch ein Eigentor von Fabiano Parisi nochmal auf 1:2 heran (77.) Nach dem Platzverweis von Morata musste die Mannschaft Fabregas die letzten Minuten in Unterzahl bestreiten.