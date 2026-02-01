Böllerwurf auf Torhüter! Inter-Fans sorgen für Skandal

SID 01.02.2026 • 20:10 Uhr Die Anhänger der Nerazzurri werfen einen Böller in Richtung des Cremonese-Keepers.

Inter Mailand bleibt in der italienischen Serie A das Maß der Dinge - doch die Fans der Nerazzurri sorgten für einen Skandal.

Beim 2:0 (2:0)-Sieg bei US Cremonese wurde aus dem Inter-Block in der 49. Minute ein Böller auf das Spielfeld in Richtung Heim-Torwart Emil Audero geworfen. Der 29-Jährige ging zunächst zu Boden.

Serie A: Torhüter kann weiterspielen

Die Inter-Profis um Kapitän Lautaro Martínez beschwerten sich lautstark bei den eigenen Anhängern. Audero stand nach kurzer Behandlung wieder auf. Die Partie wurde nach einigen Minuten Unterbrechung fortgesetzt.