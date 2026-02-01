Newsticker
Serie A
Serie A
Serie A

Böllerwurf auf Torhüter! Inter-Fans sorgen für Skandal

Die Anhänger der Nerazzurri werfen einen Böller in Richtung des Cremonese-Keepers.
Cremonese-Keeper Emil Audero wurde von einem Böller getroffen
© AFP/SID/PIERO CRUCIATTI
SID
Inter Mailand bleibt in der italienischen Serie A das Maß der Dinge - doch die Fans der Nerazzurri sorgten für einen Skandal.

Beim 2:0 (2:0)-Sieg bei US Cremonese wurde aus dem Inter-Block in der 49. Minute ein Böller auf das Spielfeld in Richtung Heim-Torwart Emil Audero geworfen. Der 29-Jährige ging zunächst zu Boden.

Serie A: Torhüter kann weiterspielen

Die Inter-Profis um Kapitän Lautaro Martínez beschwerten sich lautstark bei den eigenen Anhängern. Audero stand nach kurzer Behandlung wieder auf. Die Partie wurde nach einigen Minuten Unterbrechung fortgesetzt.

Inter mit dem deutschen Nationalspieler Yann Bisseck in der Startelf führte zu diesem Zeitpunkt durch Treffer von Martínez (16.) und Piotr Zielinski (31.) schon mit 2:0. Der Vorsprung auf den Tabellenzweiten AC Mailand beträgt nach 23 Spielen acht Punkte. Der Lokalrivale spielt allerdings erst noch am Dienstag in Bologna.

