Serie A: Inter jubelt im Derby

Inter jubelt im Derby

Der Tabellenführer gewinnt mit Mühe gegen Rekordmeister Juventus Turin. In der Schlussphase wird es dramatisch.
Inter Mailand reist für das letzte Spiel der CL-Ligaphase nach Dortmund. Der deutsche Innenverteidiger Yann Aurel Bisseck warnt vor den Fans des BVB.
SID
Nach langer Überzahl hat Inter Mailand dank Piotr Zielinski das Derby d’Italia gewonnen und in der Serie A einen weiteren Schritt Richtung Meistertitel gemacht.

Der Spitzenreiter schlug Juventus Turin in der Olympiastadt 3:2 (1:1), damit beträgt der Vorsprung auf Erzrivale und Verfolger AC Mailand vorerst acht Punkte. Juve verpasste derweil den Sprung auf Platz drei.

Serie A: Cambiaso unterläuft Eigentor

Mann der ersten Halbzeit war Andrea Cambiaso. Der italienische Nationalspieler brachte Inter erst durch ein Eigentor in Führung (17.), dann traf er auf der Gegenseite zum Ausgleich (26.). Kurz vor der Pause sah Abwehrspieler Pierre Kalulu Gelb-Rot (42.), Juve war nur noch zu zehnt.

Der dezimierte Rekordmeister hielt gegen Inter um den deutschen Nationalspieler Yann Aurel Bisseck lange dagegen, dann erzielte der zehn Minuten zuvor eingewechselte Pio Esposito per Kopf die Führung (76.). Doch Turin schlug erneut zurück: Manuel Locatelli (83.) besorgte das 2:2. Zum Punktgewinn reichte es dennoch nicht, Zielinski (90.) sorgte spät für die drei Punkte.

