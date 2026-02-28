Nach CL-Blamage: Inter mit souveräner Liga-Reaktion

SID 28.02.2026 • 22:50 Uhr Inter Mailand zeigt eine gute Reaktion nach der Blamage in der Champions League. Der Tabellenführer der Serie A gewinnt verdient gegen Genua.

Tabellenführer Inter Mailand hat souverän auf seine Blamage in der Champions League reagiert und zieht in der italienischen Serie A weiter einsam seine Kreise an der Spitze.

Vier Tage nach dem bitteren Playoff-Aus in der Königsklasse (1:3/1:2) gegen FK Bodö/Glim gelang dem Team von Trainer Cristian Chivu ein verdientes, aber glanzloses 2:0 (1:0) gegen den abstiegsbedrohten CFC Genua.

Damit hat Inter elf Spieltage vor Saisonende 13 Punkte Vorsprung auf den ersten Verfolger AC Mailand. Der Stadtrivale kann am Sonntag (12.30 Uhr) im Auswärtsspiel bei US Cremonese immerhin wieder auf zehn Punkte verkürzen.

Ex-BVB-Star leitet Treffer ein