Verona verpflichtet Ex-DFB-Star

SID 02.02.2026 • 18:50 Uhr Armel Bella-Kotchap unterschreibt beim Tabellenletzten der Serie A einen Vertrag bis 2030.

Der ehemalige Nationalspieler Armel Bella-Kotchap bleibt beim italienischen Erstligisten Hellas Verona. Wie der Tabellenletzte der Serie A am Montag bekanntgab, wurde der WM-Fahrer von 2022 nach seiner Leihe vom FC Southampton fest verpflichtet und unterschrieb einen Vertrag bis 2030.

Bella-Kotchap war 2022 vom VfL Bochum nach Southampton gewechselt, im selben Jahr absolvierte der mittlerweile 24-Jährige zwei Länderspiele und schaffte es auch in den Kader des damaligen Bundestrainers Hansi Flick für die WM in Katar.

Serie A: Bella-Kotchap Stammkraft bei Verona

2023 wurde er für eine Saison zur PSV Eindhoven verliehen, im Sommer 2025 folgte die Leihe nach Italien.

Dort etablierte sich Bella-Kotchap als Stammkraft in der Defensive, stand in 14 Ligaspielen 13 mal in der Startelf, fehlte zuletzt aber aufgrund von muskulären Problemen.