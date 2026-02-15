Neapel verteidigt Rang drei bei erneuter Malen-Gala

SID 15.02.2026 • 22:58 Uhr Im Duell der Champions-League-Aspiranten trumpft der ehemalige Profi von Borussia Dortmund auf. Neapel kommt aber zurück.

Italiens Fußball-Meister SSC Neapel hat im Topspiel der Serie A Platz drei nur mit Mühe verteidigt. Im Duell mit Verfolger AS Rom errang die Mannschaft von Trainer Antonio Conte noch ein 2:2 (1:1) nach zweimaligem Rückstand.

Leonardo Spinazzola (40.) und Alisson Santos (82.) glichen jeweils die Führung der Roma aus. Bei den Hauptstädtern glänzte nach seinem jüngsten Doppelpack beim 2:0-Sieg gegen Cagliari Calcio am vergangenen Spieltag erneut der Ex-Dortmunder Donyell Malen mit zwei Treffern (7./71., Foulelfmeter).

Neapel verteidigte damit den Vorsprung von drei Punkten auf die Römer, die sich auf Platz vier an Juventus Turin vorbei schoben. Die Turiner hatten bei Inter Mailand dramatisch mit 2:3 verloren. Spitzenreiter Inter liegt dadurch nun bereits elf Punkte vor Titelverteidiger Neapel.

Eine Koproduktion zweier Winterneuzugänge sorgte zunächst für einen mustergültigen Auftakt der Roma. Bayern-Leihgabe Bryan Zaragoza legte für Malen auf, der wuchtig zur Führung traf.