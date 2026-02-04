Fast fünf Milliarden Euro! Rekord-Verschuldung in der Serie A

SID 04.02.2026 • 10:18 Uhr Das Defizit der 20 Vereine der Serie A erreicht ein Rekordhoch. Ein paar Klubs weisen ein Plus auf.

Die Gesamtschulden der Klubs aus der italienischen Serie A haben ein Rekordhoch erreicht. In der Saison 2024/25 stieg die Verschuldung auf 4,86 Milliarden Euro. Das geht aus einem Bericht der Sportzeitung Gazzetta dello Sport hervor, der auf den Bilanzen der Vereine basiert.

Im Vorjahr hatte das Gesamtvolumen noch bei 4,67 Milliarden Euro, vor zehn Jahren noch bei drei Milliarden Euro gelegen.

Serie A: Como hat die höchsten Verluste

Der Klub mit den höchsten Verlusten ist der lombardische Verein Como 1907 mit einem Defizit von 105,1 Millionen Euro, gefolgt vom italienischen Fußball-Rekordmeister Juventus Turin (58,1 Millionen) und der AS Rom (53,9 Millionen).

Insgesamt meldeten 13 Vereine Verluste. Gegen den Trend steuern Atalanta Bergamo mit einem Gewinn von 37,9 Millionen Euro sowie Inter Mailand, das einen Überschuss von 35,4 Millionen Euro erzielte.