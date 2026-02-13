Serie A: Füllkrug-Patzer bleibt unbestraft

Julius Schamburg 13.02.2026 • 22:45 Uhr Niclas Füllkrug leistet sich einen Fehlschuss. Der DFB-Stürmer wird ein- und wieder ausgewechselt.

Niclas Füllkrug hat zwar einen Elfmeter verschossen, mit der AC Mailand aber den zweiten Sieg in Folge in der Serie A eingefahren.

Beim Abstiegskandidat Pisa SC siegten die Rossoneri mit 2:1 (1:0) und behalten den Stadtrivalen Inter im Titelkampf damit zumindest in Blickweite.

Serie A: Füllkrug verschießt Elfmeter

Der nach der Pause ein- und kurz vor Schluss wieder ausgewechselte Füllkrug verschoss dabei einen Foulelfmeter (56.). Sein Schuss prallte an den linken Außenpfosten und ging am Tor vorbei.

Für die Führung sorgte der Engländer Ruben Loftus-Cheek (39.). Pisas Felipe Loyola (71.) glich aus, ehe Luka Modric (85.) den Siegtreffer für die Rossoneri erzielte.

Milans Mittelfeldspieler Adrien Rabiot sah in der Nachspielzeit noch die Gelb-Rote Karte (90.+1). Durch den Sieg rückte Milan vorerst auf fünf Punkte an den Tabellenführer heran.

Am Samstag kommt es zum Topspiel in der Serie A, wenn Inter den Tabellenvierten Juventus Turin empfängt (20.45 Uhr).

