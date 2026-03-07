Bergamo beweist vor Bayern-Spiel Moral

SID 07.03.2026 • 19:57 Uhr Atalanta rettet gegen Udinese noch einen Punkt.

Atalanta Bergamo hat drei Tage vor dem Achtelfinal-Hinspiel in der Champions League gegen den deutschen Fußball-Rekordmeister Bayern München Moral bewiesen. Der italienische Erstligist rettete gegen Udinese Calcio nach einem 0:2-Rückstand noch ein 2:2 (0:1) und liegt damit weiterhin auf Rang sieben in der Serie A.